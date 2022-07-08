Новосибирский депутат обратился в прокуратуру, чтобы запретить книги про ЛГБТ

Еще один депутат Заксобрания Новосибирской области возмутился продажей ЛГБТ-литературы. Фото: личная страница Александра Аверкина в соцсетях.

Депутат новосибирского Заксобрания Александр Аверкин обратился в прокуратуру региона, чтобы проверить законность книг про ЛГБТ-отношения. К этому решению его подтолкнуло выступление депутата Николая Мочалина на 23-й сессии Заксобрания. Напомним, политик принес книги про геев и лесбиянок на заседание и возмутился тем, что такая литература продается в свободном доступе.

– Считаю, что подобные издания не должны быть в продаже. Поэтому сделал запрос в прокуратуру Новосибирской области на правомерность торговли данного рода книг, оказывающих негативное влияние на молодежь, а также оскорбляющих чувство верующих. Необходимо добиваться на законодательном уровне запрета продажи подобной литературы, – заявил Александр Аверкин.

Напомним, ранее журналисты КП-Новосибирск обсудили беллетристику с Николаем Мочалиным, а также лично убедились, что книги про однополую любовь продают в книжных магазинах на полках «Это интересно».

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