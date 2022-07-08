Корова гуляет без хозяина. Фото: предоставлено Анастасией

Новосибирцы ищут хозяина агрессивной коровы, бросающейся на людей. Рогатая гуляет в Первомайском районе по улице Майкова.

- Мужчина, которому она рогами протаранила машину, повел ее искать хозяев, чтобы вернуть, и как раз проходил мимо нашего дома. Мы, естественно, вышли, поговорили с ним, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, очевидец.

По словам девушки, корова повернулась в их сторону, наставила рога и пошла. Они испугались и спрятались за оградой.

- Помогите найти хозяев, чтобы вернуть ее домой, - просит девушка.

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