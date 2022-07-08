Суд встал на сторону заключенного.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске заключенный отсудил длительное свидание. Дело рассматривали в Дзержинском районном суде.
- По заявлению мужчины, последний раз он получал длительное свидание в 2014 году. В этот раз ему отказали из-за пандемии коронавируса. В период, когда он подавал заявку на свидание, особого режима в СИЗО не вводилось, - говорится в приговоре.
Служители Фемиды решили, что новосибирцу положено длительное свидание. Теперь он сможет увидеть родных.
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