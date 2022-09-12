Погода в Новосибирске на октябрь 2022 года: месяц будет холодным и дождливым

В октябре часто будут идти дожди.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды в Новосибирске на октябрь 2022 года. По их данным, второй месяц осени будет холодным и дождливым.
Сайт Gismeteo передает низкую температуру в начале октября. В первые дни термометры покажут +7…+10 градусов днем, а потом еще меньше — от -1 до +2. Такая температура будет сохраняться до двадцатых чисел, потом станет немного теплее, около +6 градусов. Почти все дни в октябре будет идти дождь, часто вместе с мокрым снегом, за весь месяц ясный солнечный день порадует новосибирцев лишь однажды.
«Яндекс.Погода» обещает прохладную середину осени, но менее пасмурную. Температура днем в среднем составит от +3 до +8 градусов, первый снегопад пройдет только под конец месяца. В октябре будет 4 ясных дня, 11 дней с переменной облачностью и 16 дней с длительными осадками.
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