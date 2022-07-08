Под Новосибирском 22-летний парень похитил знакомого, задолжавшего ему денег. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Владимирское под Новосибирском 22-летний парень похитил знакомого, задолжавшего ему денег. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ «Похищение человека», сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, вечером 3 июля 22-летний подозреваемый на машине, которой управлял его приятель, приехал к дому 21-летнего потерпевшего на улицу Рабочая. Злоумышленник насильно затолкал в машину парня, который задолжал ему денег. Он перевез его в свою квартиру, где удерживал против воли. Водителя машины агрессор о своих намерениях не осведомил, – уточнили в Следственном комитете.

Известно, что парня-пленника освободили полицейские.

Похитителю в ближайшее время предъявят обвинение. Его поместили под подписку о невыезде.

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