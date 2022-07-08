Новосибирский журналист Андрей Жирнов снял документальный фильм о спецоперации на Донбассе

Новосибирский журналист снял фильм о спецоперации. Фото: стоп-кадр Вацап ТВ.

Новосибирский журналист Андрей Жирнов снял документальный фильм «Донбасс и мы». Он сравнил мирную жизнь в Новосибирске с буднями жителей разрушенных городов Донбасса.

– 85% жилого фонда в Волновахе в настоящее время разрушено. Многие дома не подлежат восстановлению, – рассказывает журналист. – Люди, особенно старшее поколение – оптимисты. Они верят, что жизнь наладится. И даже страшные дни боев и недели в подвале вспоминают чуть ли не с улыбкой. Это закончилось, все самое плохое в прошлом. Мы живы, и сейчас нужно строить новую жизнь.

Андрей Жирнов показал кадры из Донецка, Луганска, Волновахи и Мариуполя. Он рассказал хронологию событий и ответил на многие вопросы о спецоперации.

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