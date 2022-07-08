В центре Новосибирска вместо детской площадки устанавливают ларьки

В Новосибирске не могут построить детскую площадку на крыше овощехранилища. Фото: Горсайт / Виктория РЫЖИХ.

Детскую площадку на крыше овощехранилища разобрали на металлолом, а новую не разрешают сделать владельцы. Однако на месте площадки появляются киоски. Об этом сообщает Горсайт.

Владельцы овощехранилища в Железнодорожном районе боятся, что после установки площадки крыша начнет протекать. Однако над многими складами в городе строят детские площадки, а проблем никаких нет. Одна такая ячейка стоит от 28 до 120 тысяч рублей.

Зимой над овощехранилищем заливают ледяные горки. Семь лет назад вместо площадки хотели установить турники для воркаута, но дело зашло в тупик. Недавно над овощехранилищем сделали футбольную коробку. Она помешала пенсионерам – мол, дети слишком громко кричат.

Зато киоски здесь устанавливают регулярно – последний появился в феврале 2022 года. В мэрии тоже ничем помочь не могут – не муниципальная территория.

– Это большая проблема. У нас много таких площадок, где кооперативы или владельцы не хотят содержать территорию за свой счёт, а власти не имеют права там что-то делать. В моём округе была такая площадка, которую пришлось снести. На улице Железнодорожной управляющая компания за свой счёт убрала ветхую спортивную площадку, которая уже представляла опасность, а овощехранилище не хотело её ремонтировать, а починить за бюджетный счёт невозможно. Та же проблема и с хоккейными коробками, – рассказал депутат Горсовета Новосибирска Антон Тыртышный.

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