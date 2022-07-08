Новосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA на сайтах объявлений

В Новосибирске начались массовые перепродажи товаров из ИКЕА. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирской области опубликовали более 4 тысяч объявлений о продаже мебели и вещей из IKEA. Бум продаж начался после 5 июля, когда горожане не смогли купить товары на интернет-распродаже с официального сайта.

– Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж, – указано на официальном сайте IKEA.

Больше всего объявлений выкладывают жители правого берега Новосибирска. Продают шкафы, кровати, столы, вешалки, хлебницы и многое другое. Сейчас на сайте объявлений Avito есть почти весь ассортимент магазина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что горожане не смогли купить товары на последней онлайн-распродаже в IKEA.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber