В Новосибирске нетрезвая девушка врезалась в припаркованный автомобиль у аквапарка

В Новосибирске 22-летняя девушка врезалась в припаркованный автомобиль возле аквапарка. Фото: АСТ-54.

В ночь на 8 июля нетрезвая девушка за рулем синего авто Toyota Ist врезалась в ограждение возле аквапарка «Аквамир». Видео с места ДТП очевидец прислал в группу «АСТ-54».

– Сегодня около 3 часов ночи возле аквапарка водитель хэтчбека Toyota Ist не справился с управлением, задел отбойник и врезался в припаркованный автомобиль, – сообщает свидетель аварии.

Как рассказывают очевидцы, от 22-летней девушки шел сильный запах алкоголя. К аквапарку приехали пожарные и сотрудники ГИБДД.

Информация о пострадавших уточняется.

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