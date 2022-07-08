В Новосибирске ночью загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр.

В ночь на пятницу, 8 июля, в Новосибирске загорелась припаркованная машина. Пожар на видео сняли очевидцы.

– ЧП произошло примерно в 1:30 во дворе дома №27/1 на улице Народной , – уточнили в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, что пламя охватило капот автомобиля. Судя по всему, машина получила критические повреждения.

Огонь потушили пожарные. Что стало причиной ЧП, установят дознаватели МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber