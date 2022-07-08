В Новосибирске ночью загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр.
В ночь на пятницу, 8 июля, в Новосибирске загорелась припаркованная машина. Пожар на видео сняли очевидцы.
– ЧП произошло примерно в 1:30 во дворе дома №27/1 на улице Народной , – уточнили в группе «АСТ-54».
На видео к посту видно, что пламя охватило капот автомобиля. Судя по всему, машина получила критические повреждения.
Огонь потушили пожарные. Что стало причиной ЧП, установят дознаватели МЧС.
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