В барнаульском зоопарке запретили кормить животных принесенной с собой едой после гибели косуленка

В барнаульском зоопарке запретили кормить животных после гибели детеныша косули. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» из-за посетителей пострадали 10 животных. Один из них – детеныш косули – погиб. Гости зоопарка давали животным попкорн, конфеты и заплесневелый хлеб. Об этом сообщает издание «Толк».

– Они могут смотреть тебе в глаза и тут же совать зверю конфету, чего делать ни в коем случае нельзя. Дают большие куски овощей животным, которые могут ими подавиться, суют заплесневелый хлеб, ведь выбросить жалко, – рассказали сотрудники зоопарка.

От избыточного кормления пострадали коза и козленок, четыре морские свинки и три кролика. На входе продают специальные кормовые наборы, а на билетах и территории зоопарка есть вывески о запрете на кормление животных. Но людей это не останавливает.

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