Пробки в Новосибирске на утро 8 июля 2022 года: сложно проехать по Станционной улице

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 8 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 8 июля 2022 года: сложно проехать по улице Станционной. Кроме того, движение затруднено по Широкой улице, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали улицы Немировича-Данченко, Троллейную, Титова, Сибиряков-Гвардейцев. Затруднено движение по улицам Блюхера, Новогодней, Ватутина, Котовского и Станиславского. Пробка сковала и Октябрьский мост.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина и Бориса Богаткова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 8 июля, достиг 4-х баллов.
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