Новосибирские волонтеры выхаживают зайчонка, пришедшего к людям за помощью

Зайчонок сам пришел просить помощи к людям. Фото: ЦРДЖ

В Новосибирске волонтеры Центра реабилитации диких животных выхаживают зайчонка, которого нашли жители дачного поселка под Кемерово. Малыш сам пришел к людям за помощью.

— Этого зайчонка заметили на дороге в каком-то местном дачном поселке. Он сам вышел к людям и начал бегать за одной из женщин. А когда зайчата так делают, это значит, что они просят помощи. Вероятно, он давно не ел, может быть, с мамой что-то случилось, — пояснила КП-Новосибирск волонтер ЦРДЖ Алиса Богомолова. — Женщина сначала обратилась в общероссийский центр помощи зайцам, они связались с кемеровским центром реабилитации. Они этого зайчонка немного подкормили и отправили на кураторство нам.

Малыша после докорма планируется выпустить на природу. Фото: ЦРДЖ

В Новосибирске волонтеры планируют окончательно привести малыша в форму и выпустить на природу.

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