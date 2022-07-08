В сибирском городе за день выпала треть месячной нормы осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Барнауле за один день выпала треть месячной нормы осадков. Мощный ливень накрыл город 6 июля. В этот день в ЕДДС неоднократно обращались горожане. Они рассказали об улицах-, которые затопило.

Как пишет «ТОЛК», 6 июля в Барнауле зафиксировали 26,6 мм осадков. Месячная норма при этом составляет 59,6 мм.

Из-за сильного ливня на дорогах и низменных участках были скопления воды, подтопления. Ответственные бригады контролировали проблемные ливневки.

Известно, что в дождливый день на улице Попова в обоих направлениях перекрывали движение транспорта. Речь идет об участке от улицы 280-летия Барнаула до Павловского тракта.

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