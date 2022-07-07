По главной улице села под Новосибирском пробежала косуля

Косуля пробежалась по главной улице Венгерово. Фото: кадр из видео

В селе Венгерово под Новосибирском заметили молодую косулю. Животное бегало по одной из главных улиц. На камеру ее засняли автомобилисты в четверг, 7 июля.

— По одной из центральных улиц Венгерово днём пробежала молодая косуля, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что это не первый случай, когда дикие животные попадают на камеру, прогуливаясь по городским улицам. Например, в конце весны в Бердске камера видеонаблюдения засняла трех лосей. Животные прошлись по автостоянке, снесли ограждение, а потом вернулись в лес.

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