В Новосибирской области завершены поиски пропавшей вместе с сыном 24-летней девушки

Завершились поиски 24-летней девушки, пропавшей вместе со своим шестилетним сыном. Фото: предоставлено сестрой пропавшей девушки

В Новосибирской области завершились поиски 24-летней девушки, пропавшей вместе со своим шестилетним сыном. Об этом КП-Новосибирск сообщили ее родственники.

— Моя сестра нашлась. С ней и ребенком все в порядке, они находятся в Улан-Удэ, — рассказала КП-Новосибирск сестра пропавшей.

Напомним, о местонахождении девушки ничего не было известно с конца мая. Она вместе с ребенком сначала уехала из Бердска в Новосибирск, а оттуда уже направилась в Улан-Удэ. Все это время на связь с родными сибирячка не выходила. Ее разыскивала полиция и волонтеры.

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