Родственники сбитой насмерть пенсионерки в Новосибирске ищут свидетелей ДТП

Водитель не признал свою вину. Фото: предоставлено героиней публикации
В Новосибирске родственники 71-летней женщины, сбитой «Фордом» на улице Ипподромской, ищут свидетелей аварии. Они уверены, что в ДТП виноват водитель, однако тот это отрицает.
— Известно немного, поэтому мы хотим найти свидетелей. Она была у нас очень осторожной. И место там такое, что переходить возможно только строго по зебре, — рассказала КП-Новосибирск родственница погибшей Инна.
Напомним, что ДТП произошло рано утром 5 июля. По словам Инны, ее родственница шла на работу. Женщине нужно было всего лишь перейти дорогу, чтобы попасть в новостройку, где она работала консьержем. Причем, если Инна уверена, что родственница переходила дорогу по «зебре», в ГИБДД считают иначе. По их сообщению, пенсионерку сбили в пяти метрах от нее.
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