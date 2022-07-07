В Новосибирске постепенно закрываются муниципальные бани

Сейчас в городе работает 4 муниципальные бани. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эпоха общественных бань в Новосибирске подходит к концу. Муниципальные заведения постепенно закрываются. Еще в 2002 году по городу насчитывалось 14 бань, в 2020 году их стало 6, а сейчас осталось всего 4.

Муниципальные бани прекращали свою работу постепенно. Особенно убыточными этот бизнес стал с начала пандемии в 2020 году. Городскому бюджету приходилось тратить десятки и сотни миллионов на их содержание и ремонт, при этом затраты никак не окупались — из-за карантина не было посетителей. Однако решение нашлось.

— В рамках муниципально-частного партнерства и в связи с заключением концессионного соглашения бани подлежат восстановлению за счёт средств инвестора с соблюдением условий по предоставлению льготных услуг помывки населения в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами мэрии Новосибирска, — передает Горсайт сообщение мэрии.

Город решил передать 6 муниципальных бань в частные руки, чтобы разгрузить бюджет. Оставшиеся четыре теперь работают в рамках концессионного соглашения с условием сохранения муниципальных тарифов.

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