Погода в Новосибирске на 8 июля 2022 года: без зонтика не обойтись

В Новосибирске снова дождь, несмотря на жару. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 8 июля 2022 года будет дождливой, хотя и жаркой. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +13…+15 градусов, днем — +24…+26. Будет переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области будет переменная облачность и дожди с грозами, ночью и утром местами туманы. Температура днем поднимется до +28 градусов.

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