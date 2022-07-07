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Общество7 июля 2022 15:12

В Новосибирской области на льготное питание школьников дополнительно выделят 211 миллионов рублей

Об этом сообщили в правительстве региона
Галина СИМОНОВА
На льготное питание школьников дополнительно выделят 211 миллионов рублей.

На льготное питание школьников дополнительно выделят 211 миллионов рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания поднял в вопрос о внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2022 год. Основной из обсуждаемых тем стало бесплатное питание в начальной школе.

— После того, как мы перешли на бесплатное питание в школах, у нас сложился разрыв: обычные школьники питаются за одну сумму, а льготные категории получают питание на меньшие суммы, — пояснил глава региона.

По словам Андрей Травникова, чтобы устранить эту несправедливость, в бюджет были внесены поправки в виде 211 миллионов рублей на индексацию питания для всех школьников, которые должны питаться бесплатно.

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