В Новосибирской области на льготное питание школьников дополнительно выделят 211 миллионов рублей

На льготное питание школьников дополнительно выделят 211 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания поднял в вопрос о внесении изменений в Закон об областном бюджете на 2022 год. Основной из обсуждаемых тем стало бесплатное питание в начальной школе.

— После того, как мы перешли на бесплатное питание в школах, у нас сложился разрыв: обычные школьники питаются за одну сумму, а льготные категории получают питание на меньшие суммы, — пояснил глава региона.

По словам Андрей Травникова, чтобы устранить эту несправедливость, в бюджет были внесены поправки в виде 211 миллионов рублей на индексацию питания для всех школьников, которые должны питаться бесплатно.

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