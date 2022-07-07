Директора новосибирского центра «Мой бизнес» отправили в СИЗО за мошенничество на 78 миллионов рублей

Мужчину обвиняют в мошенничестве на 78 миллионов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирский суд избрал меру пресечения для руководителя центра «Мой бизнес» Михаила Космынина, обвиняемого в мошенничестве на 78 миллионов рублей. Мужчина посадили в СИЗО до конца лета.

— Космынину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа, — сообщили в суде.

Напомним, что чиновника обвиняют в мошенничестве и растрате. По данным следствия, он потратил 65 миллионов, выделенных на субсидии для малого и среднего бизнеса, на ремонт центра. Еще в 12 миллионов обошлась аренда, пока шел ремонт. Кроме того, Космынин не единожды самовольно начислял себе премии.

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