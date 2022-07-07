В Новосибирске из-за двух ДТП образовалась пробка на перекрестке

В Новосибирске на перекрестке произошло два ДТП. Фото: АСТ-54
В четверг, 7 июля, на перекрестке на МЖК произошли две аварии, которые спровоцировали пробку. О ДТП рассказали в группе «АСТ-54».
- Сначала притерлись белые седан Toyota Corolla и универсал Nissan AD, - отметили в публикации.
Вскоре произошла еще одна авария с участием трех автомобилей. Столкнулись Ford Focus, Nissan Tiida и Nissan Laurel.
- Движение на участке затруднено. На месте работает ДПС, - уточнили очевидцы.
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