Новосибирские рабочие пожаловались на жильцов дома, укравших их инструменты

Болгарку украли, когда рабочие отошли за новым материалом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске рабочие, занимающиеся ремонтом в доме №1 по улице Титова, пожаловались, что один из жильцов украл их болгарку. Произошел инцидент 4 июля.
— Мы делаем ремонт жильцам подъезда №6. На протяжении двух недель всё было хорошо, никаких неприятностей не было. 4 июля мы вышли из подъезда на десять минут получить новый материал, а когда вернулись, обнаружили, что исчезла электрическая болгарка, — рассказал один из рабочих паблику ВКонтакте «Улица Титова | Новосибирск».
По словам мужчины, известно, кто украл. Воришка даже попался на камеру. Однако инструмент он отдавать не хочет и даже не выходит из квартиры.
— Старший по дому не содействует. Не хотелось бы привлекать полицию, но похоже придётся, — пояснил рабочий.
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