В Новосибирской области расчеты С-400 «Триумф» отразили ракетный удар

В Новосибирской области прошли учения по противовоздушной обороне. Фото: ЦВО

В Новосибирской области прошли учения по противовоздушной обороне. В процессе учений военные успели протестировать боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые отразили авиационный и ракетный удар «противника».

— Военные развернули ЗРК С-400 «Триумф» в боевой порядок и с применением средств радиоэлектронной борьбы и имитацией воздушного налета условного противника смогли обнаружит и уничтожить низколетящие цели «противника», — рассказали в Центральном военном округе.

В учениях поучаствовали 200 военнослужащих. Фото: ЦВО

В учениях поучаствовали 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

Напомним, в марте КП-Новосибирск рассказывала про военные учения на полигоне в Кольцово. Там военнослужащие учились отбивать атаку превосходящих сил противника на бронеавтомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирские разведчики на учениях отбили атаку на бронеавтомобиль БТП-80

Учения проходили на полигоне в Кольцово (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber