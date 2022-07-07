В Новосибирске огромный столб черного дыма напугал жителей Кировского района

В Кировском районе Новосибирска случился пожар. Фото: Кадр из видео
В Кировском районе Новосибирска случился пожар. Там загорелся дачный домик. ЧП случилось вечером в четверг, 7 июля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— В садовом обществе «Ложок» загорелся дачный домик, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где опубликован ролик с места событий.
На кадрах видео видно, что над Кировским районом поднялся большой столб черного дыма. А сама постройка горит открытым огнем. В областном МЧС произошедшее пока никак не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер