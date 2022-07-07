В Новосибирске огромный столб черного дыма напугал жителей Кировского района

В Кировском районе Новосибирска случился пожар. Фото: Кадр из видео

В Кировском районе Новосибирска случился пожар. Там загорелся дачный домик. ЧП случилось вечером в четверг, 7 июля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— В садовом обществе «Ложок» загорелся дачный домик, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где опубликован ролик с места событий.

На кадрах видео видно, что над Кировским районом поднялся большой столб черного дыма. А сама постройка горит открытым огнем. В областном МЧС произошедшее пока никак не прокомментировали.

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