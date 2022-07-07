Полиция вступилась за первоклассника, который бегал с ножом по детской площадке в Новосибирске

Полиция не нашла нарушений в играх ребенка. как и психиатр. Фото: Предоставлено жителями жилмассива "Весенний"

В Новосибирске полиция прокомментировала скандал с вооруженным ножом первоклассником, который напугал родителей на жилмассиве «Весенний». Полиция провела проверку и не нашла в действиях первоклассника нарушений:

- 30 июня была выявлена информация о якобы совершенных несовершеннолетним противоправных деяниях. По данному вопросу был проведен комплекс мероприятий. Дополнительно сообщаем, что распространенная в соцсетях информация о правонарушениях ребенка не соответствует действительности, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Поводом стало видео с 9-летним мальчиком, который бегал с ножом по детской площадке. Ребенок матерился, задирал других детей и пинал лифт.

Оказалось, что мальчик из благополучной семьи, приносит из школы пятерки. Мама ребенка объяснила – ребенок страдает от гиперактивности, а на жилмассив ходит играть. Женщина запретила сыну материться и ходить на «Весенний», однако недавно он снова засветился в соцсетях.

- Дети качались на качели, к ним подошёл этот ребенок, начал их с неё скидывать. Один мальчишка вылетел, упал на асфальт, тогда тот подошёл к нему и пнул по лицу. Я сделала замечание хулигану, в ответ он меня обматерил. Стал качаться. К нему подошла женщина с маленьким ребёнком и попросила уступить качели, а он назло встал на неё ногами и начал материться, - сообщила КП-Новосибирск очевидец.

Мама мальчика рассказала свою версию событий.

- Вчера сын качался на качелях. К нему подошла мама или бабушка и говорит: «Слезь с качели». Сын сказал, что слазить не будет, взрослая продолжала требовать. Тогда ребенок не выдержал и обматерил ее. Про драку я не слышала, – рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. - Я наказываю своего ребенка за маты.

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