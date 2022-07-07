В Новосибирске ищут мужчину, который сбежал из больницы

В Новосибирске из специализированного медучреждения сбежал мужчина. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске из специализированного медучреждения сбежал Денис Волов. Мужчину объявили в розыск, сообщает ГУ МВД России по НСО.

- Мужчину разыскивает отдел полиции №5 «Дзержинский». В медучреждение его поместили в принудительном судебном порядке, - рассказали на сайте.

Сибиряк сбежал 30 июня 2022 года.

Приметы сбежавшего: на вид 35-40 лет, рост 176 сантиметров, короткая стрижка, плотное телосложение, голубые глаза.

Особые приметы: большое количество татуировок на теле.

Был одет: черная футболка, зеленые пижамные штаны в клетку, черные сланцы на ногах.

О местоположении Дениса Волова необходимо сообщить по одному из номеров: 8 (383) 232-14-14 или 8 (383) 232-15-07.

Кстати, мужчина сбегает не первый раз. В феврале 2019 года он самовольно покинул территорию психиатрической больницы.

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