Дело о пропавшей сумке с 7 миллионами в Новосибирске: потерпевший бизнесмен передумал прощать уборщицу

Бизнесмен поменял свое решение. Фото: Никита Манько // Соцсети

В Новосибирске продолжают рассматривать дело 44-летней уборщицы Айнагул, которая находится в СИЗО по обвинению в краже сумке с 7 миллионами рублей. Адвокат гражданки Киргизии рассказал КП-Новосибирск подробности расследования.

- Вечером 4 ноября потерпевший поехал на встречу в ресторане с другом и взял с собой сумку, где якобы находились 7 млн рублей: средства от продажи квартиры, доли в другой квартире и автомобиля. Мы нашли документы, согласно которым бизнесмен продал квартиру своему другу по документам, возможно они вместе готовили сделку, – сообщил КП-Новосибирск адвокат уборщицы Абдилазиз Бадалбаев.

Ранее суд выслушал главного свидетеля по делу Тимура Шпехт*, который заявил: был пьян и сумку не заметил. Мужчина – давний друг бизнесмена, сейчас Тимур проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в связи с продажей земли.

- В крайнем заседании суда потерпевший изменил позицию и заявил, что подаст иск к уборщице. Ранее он отказывался от иска, – сообщил КП-Новосибирск Абдилазиз Бадалбаев.

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