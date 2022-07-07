В Новосибирске подросток на квадроцикле врезался в дерево

В Заельцовском районе Новосибирска подросток на квадроцикле попал в аварию. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Заельцовском районе Новосибирска подросток на квадроцикле попал в аварию. ДТП случилось днем в четверг, 7 июля.

— В 15:30 на 10-летний мальчик на квадроцикле ехал по улице Черняховского в сторону улицы Победы. У дома № 47 на улице Черняховского он врезался в дерево, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте аварии работали сотрудники ДПС.

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