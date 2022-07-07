В Кузбассе названа река с самым плохим качеством воды

Реку с самым плохим качеством воды назвали в Кузбассе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Эксперты назвали реку Кузбасса, которая стала антилидером по качеству воды. Речь идет о реке Абе.
- За последние десятилетия качество воды в ней еще больше ухудшилось, - сообщает «Сибдепо» со ссылкой на представителей отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского БВУ.
А вот качество воды в реках Томь, Иня, Кондома, Большой Бачат, Малый Бачат, Кия и Яя никак не изменилось.
- На качество воды в Кемеровской области влияют разные факторы. Прежде всего это работа угледобывающих предприятий. Из-за добычи полезных ископаемых и размещения отвалов породы меняются русла и режим питания рек, - объяснили эксперты.
Сбросы шахтных и карьерных вод также влияют на уровни и объемы воды в местных реках.
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