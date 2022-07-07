Майис Мамедов стал зампредом Заксобрания Новосибирской области

За нового зампреда проголосовали 58 депутатов. Фото: Заксобрание НСО
Новым вице-спикером Заксобрания Новосибирской области стал Майис Мамедов. Ранее депутат занимал должность председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике пока в мае 2022 года не сложил с себя полномочия.
— Как человек слова и дела, он обладает большим опытом законотворческой деятельности, — заявил первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панфёров, который и выдвинул кандидатуру Мамедова на пост.
За нового вице-спикера проголосовало 58 депутатов, один - воздержался.
Майис Мамедов родился 2 мая 1965 года. Закончил Сибирский университет потребительской кооперации, выбрав специальность экономиста-менеджера. Мамедов занимается бизнесом в сфере строительства и ранее возглавлял комитет по строительству. Однако нагрузка была слишком большой, и депутат ушел с должности. После были еще кадровые изменения, пока он не занял пост вице-спикера.
Напомним, ранее эту должность занимал Валерий Ильенко. Однако он ушел с поста и занял место председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политики.
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