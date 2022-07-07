Снимал, как она мучилась: живодер забил кошку молотком в отместку своей бывшей девушке

В Новосибирске по соцсетям разлетелось видео, где мужчина жестоко издевается над кошкой. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске по соцсетям разлетелось видео, где мужчина жестоко издевается над кошкой. Живодер душит животное, бьет ее головой об унитаз и избивает молотком. КП-Новосибирск удалось поговорить с девушкой, которая утверждает, что мужчина на видео — ее бывший парень.

— Он сбросил мне это видео, никак не подписав. Это была его кошка, она жила у него где-то 11-лет. Зачем и почему он так поступил — я не знаю, — пояснила КП-Новосибирск сибирячка.

Как пояснила КП-Новосибирск еще одна девушка, подобное с животным мужчина сотворил после ссоры со своей бывшей девушкой.

— Они познакомились на отдыхе, но встречались недолго, недели две. Вроде как, он был психически не здоров. И после одной из ссор, он скинул ей это видео, — пояснила КП-Новосибирск сибирячка.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

— Выявленная в ходе мониторинга в сети Интернет информация, зарегистрирована, в настоящее время информация проверяется, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.

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