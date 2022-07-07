В Новосибирской области 85-летнего пенсионера, убившего своего зятя, отправили в колонию на 8 лет

Следующие 8 лет жизни 85-летний пенсионер проведет в колонии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

85-летнего жителя села Сарыбалык Новосибирской области отправили в колонию на 8 лет за зверское убийство зятя. Жестокая расправа над родственником произошла осенью 2021 года. Обвиняемый сначала ранил зятя ножом, а когда тот попытался сбежать — догнал и добил.

— Обвиняемый совместно со своим 69-летним зятем распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Обвиняемый схватился за нож и ранил зятя. А когда родственник выбежал из дома, спасаясь, догнал его и ударил ножом еще 26 раз, — рассказали в региональном Следственном комитете.

После убийства мужчина пришел к себе домой, смыл следы крови и выкинул нож в печку, скрывая следы преступления. Потом он спокойно лег спать, а на следующее утро заявил соседям, что нашел во дворе дома труп зятя.

В итоге за убийство суд приговорил 85-летнего мужчину к 8 годам колонии строго режима.

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