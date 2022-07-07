В Новосибирской области после сильных дождей улицы заполонили лягушки

Жителей Новосибирской области испугало нашествие лягушек. Фото: Новосибирский сельский

В Новосибирской области произошло нашествие лягушек. На большое количество земноводных указали в группе «Новосибирский сельский».

- Лягушки активизировались из-за гроз и осадков, которые стали причиной образования больших луж, - рассказали в паблике.

Действительно, последние дни в Новосибирске и области выдались непогожими. Синоптики предупреждали о грозах, ливнях и порывистом ветре. Непогода создала идеальные условия для животных.

Нашествие лягушат испугало жительницу одного из поселков, который расположен в левобережной части Новосибирского района.

- Посмотрите, что творится у нас в поселке. Это нашествие маленьких жаб. Ужас... - отметила сибирячка на видео.

Как рассказали сельчане, земноводные добрались до остановки на трассе.

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