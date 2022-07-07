В Новосибирской области в 2022 году медаль «За любовь и верность» получат 70 пар

В 2022 году медаль «За любовь и верность» получат 70 пар. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Новосибирской области 70 супружеских пар, женатых дольше 35 лет, будут удостоены медалей «За любовь и верность». Такое решение принял оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности.

Каждая семейная пара, представленная к награде, получает подарок от Правительства Новосибирской области (подарочная электронная карта номиналом четыре тысячи рублей). Комплекты наград уже переданы главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, которые вручат их супругам. Отметим, что с 2009 года в нашем регионе этой награды удостоились уже 657 супружеских пар.

Напомним, в этом году Новосибирская область впервые 8 июля отметит День семьи, любви и верности в новом статусе государственного праздника, установленного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом № 411 от 28 июня 2022 года «О Дне семьи, любви и верности», праздник установлен в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, он будет отмечаться 8 июля.

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