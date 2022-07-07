В Новосибирске состоялось общественное обсуждение проекта реконструкции парка имени Кирова

В Новосибирске обсудили проект реконструкции парка имени Кирова. Фото: Зеленый Новосибирск

В Новосибирске очно обсудили проект реконструкции парка имени Кирова. Информация появилась на портале «Зеленый Новосибирск».

- Общественное обсуждение состоялось 1 июля в администрации Ленинского района. В нем приняли участие депутаты Горсовета, представители местных сообществ и жители города, - отметили в публикации.

Проект всем собравшимся представили его разработчики и Дирекция городских парков.

Участники обсуждения внесли ряд предложений по благоустройству парка имени Кирова.

- Например, они предложили установить на территории большую детскую площадку, выделить место, где будет проводить время молодежь от 20 до 27 лет, а также построить кинотеатр на свежем воздухе. Кроме того, участники посоветовали расширить парковку, - рассказали на портале «Зеленый Новосибирск».

Собравшиеся решили принять представленный им дизайн-проект парка за основу. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что на территории планируют восстановить ландшафт в классическом стиле. Там должны появиться тематические сады, парковые скульптуры, система освещения и многое другое.

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