В ЗАГСе Центрального округа Новосибирска пройдет праздничное гашение марки Почты России. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области День семьи, любви и верности впервые отметят в статусе государственного праздника. По этому случаю ЗАГС Центрального округа совместно с Почтой России устроит специальную акцию. Она пройдет 8 июля.

- Во дворце бракосочетания пройдет праздничное гашение марки, выпущенной Почтой России. В акции участвуют 23 города, среди которых есть и Новосибирск. После процедуры гашения марку запустят в оборот, - рассказали КП-Новосибирск в ЗАГСе Центрального округа.

Гашеной называют почтовую марку, на которую нанесли почтовый штемпель. После этого она вступает в законную силу.

- В праздничной акции примут участие представитель Почты России и заместитель губернатора. Также будет присутствовать пара молодоженов, которые к этому времени зарегистрируют брак. А еще мы пригласили серебряных юбиляров, достойно проживших в браке и воспитавших двоих детей, - отметили в ЗАГСе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber