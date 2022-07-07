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Экономика7 июля 2022 8:28

Новосибирская область достигла исторического максимума по стоимости товаров собственного производства

Объем валового регионального продукта превысил 1,5 триллиона рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирская область побила свой рекорд по производству собственных товаров.

Новосибирская область побила свой рекорд по производству собственных товаров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошлый год Новосибирская область побила свой рекорд по валовому региональному продукту. Общая стоимость товаров и услуг, произведенных внутри региона, составила полтора триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Росту экономики помогли промышленность и сельское хозяйство. Индекс промышленного производства области в 2021 году превысил общероссийский – на 12% перевыполнен объем 2020 года. По сельскому хозяйству объем превысил показатели позапрошлого года на 15,6%. Об этом в четверг, 7 июля, на сессии Заксобрания Новосибирской области рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

Сумма поставок товаров собственного производства из региона превысила 850 миллиардов рублей. В области стали делать больше компьютеров, электронного и электрического оборудования, лекарств, транспорта и продуктов питания.

Один из самых главных приоритетов властей региона – привлечение инвестиций. За прошедший год в экономику области удалось привлечь около 300 миллиардов рублей. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%.

На 2022 год в Новосибирской области зарегистрировано более 143 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Регион занял первое место по СФО по объёму введенного в эксплуатацию жилья. По производству скота и птицы – второе место по округу. За 2021 год в регионе построили больше двух миллионов квадратных метров жилой площади – это около 30 тысяч квартир.

На сессии Заксобрания Новосибирской области 7 июля депутаты единогласно поддержали доклад Льва Решетникова об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что власти Новосибирска потратят более пяти миллионов рублей на новые остановки.

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