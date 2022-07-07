Новосибирская область достигла исторического максимума по стоимости товаров собственного производства

Новосибирская область побила свой рекорд по производству собственных товаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошлый год Новосибирская область побила свой рекорд по валовому региональному продукту. Общая стоимость товаров и услуг, произведенных внутри региона, составила полтора триллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Росту экономики помогли промышленность и сельское хозяйство. Индекс промышленного производства области в 2021 году превысил общероссийский – на 12% перевыполнен объем 2020 года. По сельскому хозяйству объем превысил показатели позапрошлого года на 15,6%. Об этом в четверг, 7 июля, на сессии Заксобрания Новосибирской области рассказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

Сумма поставок товаров собственного производства из региона превысила 850 миллиардов рублей. В области стали делать больше компьютеров, электронного и электрического оборудования, лекарств, транспорта и продуктов питания.

Один из самых главных приоритетов властей региона – привлечение инвестиций. За прошедший год в экономику области удалось привлечь около 300 миллиардов рублей. Индекс объема инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года по региону составил 106,8%.

На 2022 год в Новосибирской области зарегистрировано более 143 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Регион занял первое место по СФО по объёму введенного в эксплуатацию жилья. По производству скота и птицы – второе место по округу. За 2021 год в регионе построили больше двух миллионов квадратных метров жилой площади – это около 30 тысяч квартир.

На сессии Заксобрания Новосибирской области 7 июля депутаты единогласно поддержали доклад Льва Решетникова об итогах социально-экономического развития региона за 2021 год.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что власти Новосибирска потратят более пяти миллионов рублей на новые остановки.

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