Под Новосибирском 51-летний отец задолжал сыну 160 тысяч рублей алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининском районе Новосибирской области 51-летний мужчина решил не содержать 11-летнего сына. Он не выплачивал ребенку алименты, задолжав свыше 150 тысяч рублей. Только кардинальные меры судебных приставов замотивировали сибиряка вспомнить о родительских обязанностях.

– Судебный пристав-исполнитель неоднократно выходила по адресу, где зарегистрирован должник, но никто двери не открывал. Он избегал повесток. Застать должника дома удалось единожды – в канун нового да. Ему вручили требование об оплате задолженности, после чего он тут же захлопнул дверь, – рассказали в УФССП по НСО.

Иногда деньги списывали с его банковских счетов. Но этого не хватало, чтобы полностью перекрыть долг. Запреты на сделки с недвижимостью аресты счетов не действовали на горе-отца. Он опомнился лишь после того, как пристав-исполнитель арестовала его гараж площадью 60 квадратов.

Однако и тогда он не сразу явился к приставам. Решил погасить задолженность после того, как к гаражу приехал оценщик для определения его стоимости. Поняв, что приставы настроены решительно, сибиряк оплатил долг по алиментам в размере 161 тысяча рублей, включительно по июнь 2022 года. Теперь ему нужно исправно ежемесячно содержать ребенка.

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