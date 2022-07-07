В Новосибирске задержали вора с татуировкой в виде свастики

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Сигнал тревоги из супермаркета поступил в дежурную часть ГВАРДИИ в 15.13. Прибывшим по вызову бойцам работники магазина указали на молодого парня, который попытался вынести из торгового зала без оплаты палку колбасы и кусок сыра на сумму 400 рублей. «Гвардейцы» провели задержание и вызвали полицию. В ожидании приезда правоохранителей воришка щедро делился с охранниками информацией о своей богатой криминальной биографии.

Он рассказал, что ему 21 год, четыре из которых он провел в местах лишения свободы за совершение квартирных краж. Освободился совсем недавно - 15 июня. До этого был осужден условно за вымогательство, а первый свой срок получил по малолетке за угон автомобиля.

На руке молодого человека «гвардейцы» заметили татуировку - свастику. Но вряд ли задержанный исповедует нацистскую идеологию: скорее всего, тюремная наколка является мемом преступного мира, указывающим на особенности мировоззрения носителя.