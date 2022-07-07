Власти Новосибирска потратят более пяти миллионов рублей на новые остановки

В трех районах Новосибирска хотят установить новые остановки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новые остановочные пункты планируют создать в Новосибирске. Аукцион на сайте Госзакупок объявил Городской центр организации дорожного движения.

Новые остановки разместят в Дзержинском районе. Работы оценивают в 2,7 миллионов рублей.

Также остановочные пункты хотят установить в Октябрьском и Заельцовском районах. На это уйдет 2,4 миллионов рублей.

- Контракт должны исполнить к 1 октября 2022 года, - уточнили на сайте Госзакупок.

По имеющейся информации, деньги выделят из городского бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber