Власти Новосибирска потратят более пяти миллионов рублей на новые остановки

В трех районах Новосибирска хотят установить новые остановки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новые остановочные пункты планируют создать в Новосибирске. Аукцион на сайте Госзакупок объявил Городской центр организации дорожного движения.
Новые остановки разместят в Дзержинском районе. Работы оценивают в 2,7 миллионов рублей.
Также остановочные пункты хотят установить в Октябрьском и Заельцовском районах. На это уйдет 2,4 миллионов рублей.
- Контракт должны исполнить к 1 октября 2022 года, - уточнили на сайте Госзакупок.
По имеющейся информации, деньги выделят из городского бюджета.
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