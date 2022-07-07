Депутаты Заксобрания Новосибирской области заинтересовались ЛГБТ-книгами

Депутат Мочалин принес на сессию Заксобрания книги про лесбийскую любовь. Фото: Заксобрание НСО.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин принес на сессию Заксобрания 7 июля ЛГБТ-книги. В начале заседания Мочалин высказался на тему растления молодежи. Он заявил, что купленные им в качестве доказательства книги пропагандируют нетрадиционные отношения. Депутат даже предоставил чек, а также попросил губернатора Андрея Травникова вмешаться в ситуацию.

– В Новосибирске в сети магазинов (далее название) в свободном доступе рекламируются и продаются книги, пропагандирующие лесбийскую любовь. Продавцы уверяют, что данные книги пользуются повышенным спросом у подростков и молодежи. Могу предположить, что здесь не обошлось без ЛГБТ-сообщества, участники которого являются идеологическими врагами России, – сказал во время сессии депутат.

Мочалин напомнил, что законодательство Российской Федерации запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он отметил, что книги лежали на полке в числе рекомендуемых к прочтению.

– Андрей Александрович (Травников), прошу Вас вмешаться в ситуацию и дать соответствующие поручения с целью недопущения распространения пропаганды чуждых для России ценностей. Вчера в магазине на Кошурникова я купил эти книги в качестве доказательства. Вот чек. Может быть, ваши помощники заберут, и потом вы поручите, кому что надо, – завершил свое выступление депутат.

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