В Новосибирске мальчик, бегавший по детской площадке с ножом, пнул женщину и ребёнка. Фото: предоставлено читательницей.

9-летний мальчик из Новосибирска, который прославился после прогулок с ножом, снова отличился. В этот раз он на детской площадке пнул женщину и ребёнка. Об очередной выходке «местной знаменитости» КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

– Стала свидетелем происходящего на детской площадке в микрорайоне Весенний. Произошёл конфликт между мальчиками. Дети качались на качели, к ним подошёл этот ребенок, начал их с неё скидывать. Один мальчишка вылетел, упал на асфальт, тогда тот подошёл к нему и пнул по лицу. Я сделала замечание хулигану, в ответ он меня обматерил. Стал качаться. К нему подошла женщина с маленьким ребёнком и попросила уступить качели, а он назло встал на неё ногами и начал материться. Женщина сказала, что отведет его к родителям. Он убежал от неё на другие качели. Она пошла следом. Когда снова подошла к нему, он её пнул, – рассказала «Комсомолке» одна из свидетельниц конфликта.

После этого, как говорит собеседница, она сама поймала хулигана.

– Он начал мне рассказывать, что его по ТВ показывали, как он с ножом бегал. Говорил, что родители научили материться, утверждал, что ему необходимо личное пространство. Всех детей на площадке перепугал, – добавила девушка.

Новосибирцы в ужасе от поведения мальчишки. Они призвали мать школьника научить его уважению к взрослым, а также донести, что такие выходки недопустимы.

Корреспондент КП-Новосибирск переговорил с мамой мальчика. Она подтвердила, что сын вновь попал в центр скандала. По ее словам, она запретила ребенку гулять на «Весеннем», но местные ребята заходят за ним и зовут туда.

– Вчера сын качался на качелях. К нему подошла мама или бабушка и говорит: «Слезь с качели». Сын сказал, что слазить не будет, взрослая продолжала требовать. Тогда ребенок не выдержал и обматерил ее. Про драку я не слышала, – рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. - Я наказываю своего ребенка за маты. Но некоторые взрослые ведут себя странно: они прекрасно знают, что дети сейчас матерятся и ножи носят. Но пишут жалобы на моего сына. Я тоже могу ходить с телефоном и снимать видео про других детей, но этого не делаю. Дети есть дети.

Женщина добавила, что наказывает сына за маты. А еще поделилась, что после скандала мальчик прошел психиатрическую комиссию. Там вынесли заключение, что ребенок полностью здоров. Женщина говорит, что воспитывает сына. Однако запирать его в комнате не будет.

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