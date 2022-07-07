В Новосибирске закрыли подпольные игорные клубы, где проводили азартные игры. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске полицейские пресекли незаконную работу четырёх игорных клубов. В заведениях организовывали и проводили азартные игры. Всего выявили 4 таких клуба. Все они находились в Октябрьском районе города.

Как рассказали в ГУ МВД по НСО, полицейские установили и задержали 8 новосибирцев, в возрасте от 19 до 49 лет, причастных к работе незаконных заведений. Выяснилось, что работали подпольные клубы с июня 2021 года. Их деятельность организовал 37-летний житель Новосибирского района. Вся информация о клубах была под строгой конспирацией.

– Распространялась среди проверенного круга лиц, вход осуществлялся исключительно по предварительному звонку, – уточнили в пресс-службе полиции.

Известно, что работали заведения круглосуточно. В залах клубов всегда были администраторы и охранники. Все помещения оборудовали камерами для наблюдения. Когда полицейские проводили проверки, в заведениях находились сотрудники и посетители.

Во время обысков в клубах и в квартирах подозреваемых изъяли сотовые телефоны, банковские карты, более 70-ти системных блоков, мониторы, игровые консоли, и прочую технику. Также изъяли около 88 тысяч рублей.

В СК РФ по Новосибирской области завели уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игра, совершенные организованной группой».

Как сообщили в Следственном комитете, следователи проводят действия, направленные на сбор доказательств по делу. Они устанавливают причины и условия, которые способствовали преступлению.

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