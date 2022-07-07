Мошенники обманывают жителей Новосибирской области под видом сотрудников МЧС

В Новосибирской области аферисты вымогают деньги под видом сотрудников МЧС. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирской области мошенники вымогают деньги под видом сотрудников МЧС. Аферисты пугают представителей бизнеса внеплановыми проверками, которые могут привести к закрытию предприятия. Чтобы этого не произошло – требуют заплатить.

Об опасности предупредили сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.

- Мошенники звонят тем, у кого на предприятии был пожар. Начинают запугивать их привлечением к административной ответственности в крупном размере из-за возгорания. При этом аферисты предупреждают – избежать штрафа можно. Нужно лишь перечислить им определенную сумму денег, - рассказали в МЧС.

Обычно мошенники связываются с руководителями промышленных и торговых предприятий.

В МЧС напомнили, что их сотрудники не имеют права требовать денег с населения.

При встрече с аферистами необходимо позвонить правоохранительным органам. Также можно сообщить о мошенничестве по телефону доверия Главного управления МЧС России по НСО: 8 (383) 23-99-999.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber