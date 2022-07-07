Транспортная прокуратура начала проверку после задержки вылета 9 самолетов из Новосибирска

Из Новосибирска не смогли вылететь 9 самолетов. Фото: Дмитрий ШУТИЛИН.

В четверг, 7 июля, из аэропорта Толмачево не смогли вылететь 9 самолетов. О задержке рейсов из Новосибирска рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

– 07.07.2022 ввиду неблагоприятных метеоусловий в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина произошла задержка вылета 9 рейсов, 8 воздушных судов направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Барнаул, – сообщила Евгения Чиханчина.

В связи с этим новосибирская транспортная прокуратура проверит, соблюдают ли авиакомпании права пассажиров. Идет прием граждан, которые задержались в Новосибирске из-за непогоды. Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, из-за плотного тумана утром 7 авиалайнеров около часа кружили над городом.

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