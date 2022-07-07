Столкновение легковушки с фурой заблокировало движение на перекрестке в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске в четверг, 6 июля, в Новосибирске столкнулись легковушка и фура. Информация об этом появилась в соцсети.

– Авария произошла на пересечении улиц Громова и Петухова. ДТП сильно затруднило движение через перекресток, – рассказали в «АСТ-54».

По словам водителей-очевидцев, из-за аварии они застряли в жуткой пробке.

– Полчаса выехать не мог, – написал один из сибиряков в комментариях.

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в ГИБДД по городу:

– В данном ДТП никто не пострадал. Оформлено с материальным ущербом. Сотрудники ГИБДД восстановили движение, – рассказали в ведомстве.

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