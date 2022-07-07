С видом на воду: где в Новосибирске строят новостройки с выходом к реке

Квартал «Сосновый бор» - место, где можно ежедневно наслаждаться свежестью реки и чистым воздухом. Фото: Строительная компания «Акация»

Квартал «Сосновый бор» от строительной компании «Акация» расположен в одном из самых живописных мест поселка Кудряшовский: на берегу реки Оби, в окружении соснового бора. Приобретя здесь жилье, вы ощутите все плюсы жизни на природе: возможность устраивать пикники, наслаждаться рыбалкой или пробежками, созерцать красоту и величие Кудряшовского бора.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности - школа с кадетским классом, детский сад, больница, Ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом - остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Татьяна, купила квартиру в квартале «Сосновый бор»:

- У нас в Кудряшах дача около озера Кривое, нам нравится этот поселок. Добираться до центра на работу с учетом нынешних пробок мне даже ближе с дачи, чем из дома, я доезжаю на машине до «Ауры» за 40 минут. Появилась мысль купить в Кудряшах квартиру, чтобы жить здесь и зимой. Узнали, что строить здесь будет компания «Акация», обрадовались, ведь это надежный застройщик. Даже раздумий не было, решили брать. Признак надежности застройщика - это, конечно, сдача в срок. Для ипотечников особенно болезненно, если сроки сдачи нарушаются. Соблюдение сроков сдачи - это самое первостепенное для дольщиков, и мы, конечно, проверили, что все дома «Акации» сданы в срок. Подкупает, что работа на площадке «Соснового бора» уже кипит, мы были там три раза: приезжаем и видим динамику строительства.

Приобретая квартиру в квартале «Сосновый бор», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8а,

тел. (383) 258-77-44

акация54.рф

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