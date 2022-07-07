В Новосибирской области в 2022 году поймали на 500 тонн больше рыбы по сравнению с прошлым годом

В Новосибирской области за полгода поймали на 500 тонн больше рыбы по сравнению с тем же периодом 2021 года. Фото: Сергей КУРОЧКИН

В Новосибирской области процветает рыбный промысел. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за полгода в Новосибирской области выловили почти на 500 тонн больше рыбы, чем за 6 месяцев прошлого года. Всего поймали 4 629 тонн. В водоемы выпустили 64 миллионов личинок рыб для хорошего будущего улова.

Почти 3 тысячи тонн улова получили в самом большом Западно-Сибирском озере – Чанах. В основном в нашем регионе ловят сазана, карася и окуня. Осенью будут ловить выпущенную в прошлом году пелядь.

– У нашего региона большой потенциал для ведения рыбохозяйственной деятельности. Областные власти со своей стороны расширяют меры господдержки рыбоводов, – рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Таких успехов рыбоводам помогает добиться государство. Для предприятий существует региональная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Эту программу утвердило правительство региона.

Рыбоводам возвращают половину стоимости мальков для разведения и восстановления популяции рыб. Также рыбоводы могут покупать холодильники, снасти и лодочные моторы за полцены.

Министр добавил, что в этом году в Новосибирской области добавят еще одну меру поддержки. Часть цены будут возвращать за покупку корма, чтобы выращивать рыбу на продажу. Для рыбоводческих хозяйств такая помощь крайне актуальна. С экономической стороны мера поможет ускорить развитие отрасли.

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