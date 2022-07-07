Вылет семи рейсов задержали в Новосибирске из-за тумана.
Фото: Александр ГЛУЗ
В четверг, 7 июля, в Новосибирске из-за сильного тумана задержали вылет семи рейсов. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе аэропорта.
– Задержали рейсы С7: «Толмачево-Абакан», 62 пассажиров; «Толмачево – Норильск» до 08:00, 109 пассажиров; «Толмачево-Домодедово», 176 пассажиров, «Толмачево – Владивосток», 206 пассажиров, «Толмачево- Нерюнгри», 167 пассажира, «Толмачево – Братск», 78 пассажиров, «Толмачево – Нижневартовск», 59 пассажиров, – рассказали КП-Новосибирск в аэропорту.
Также из-за сильного тумана 4 самолета отправили на запасные аэродромы в Барнаул и Красноярск.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в небе над Новосибирском выстроилась пробка из самолётов из-за густого тумана.
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